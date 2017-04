A bordeaux-i csapat az ötödik francia stúdió, és elsősorban a Just Dance, Steep és a Ghost Recon: Wildlands munkálataiba segítenek majd be, míg a berlini brigád egy még be nem jelentett AAA címen dolgozik majd a Ubisoft Blue Byte-tal karöltve. Utóbbinak korábbi munkái közé a Battle Isle, The Settlers és az Anno sorozatok tartoznak, és ha tippelhetnénk, ezek valamelyikének folytatásába vágják a fejszéjüket.

Ti mire teszitek a voksotokat?