A fejlesztő boss Key Productions azonban nem adja fel, és jövő héten pontosan elmondja nekünk, hogy milyen frissítésekkel készülnek a játékhoz. Addig is kaptunk egy rövid ízelítőt, mely már önmgaában is jól hangzik: két új térkép (Namsan és Gateway), új játékmódok, rangsorolt meccsek, és egy új karakterosztály. Az ígéretek szerint még a hónapban megkezdődnek a „gyorstüzeléses frissítések”, melyek teljesen ingyen és bérmentve járnak minden játékosnak.

2017 Content Roadmap for LawBreakers revealed next week. Preview of Roadmap revealed right now. pic.twitter.com/GHLCxwuzKO