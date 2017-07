A LawBreakers jön PC-re és PlayStation 4-re is.

Augusztus 8-án fog megjelenni.

A nyílt béta ma startolt el PC-n.

Az előző évben már volt zárt alfa és béta is, de a mai naptól kezdve mindenki kipróbálhatja majd a játékot, még az augusztusi megjelenés előtt. A kipróbálásra július 5-éig lesz lehetőségünk. A nyílt béta pedig újdonságot is hoz magával: egy új, Vertigo nevű pályán is csatározhatunk a játékosokkal, ami a Sierra Nevada hegység magaslati előőrsége. Továbbá most már az Uplink játékmóddal is játszhatunk, melyben a pálya középpontját kell megszereznünk a csapatunk számára.