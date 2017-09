A Creation Club már a bemutatásakor kiverte a biztosítékot, és most, hogy elindult, ismét kiakasztotta a játékosokat. Hogy miért? Hát azért, mert a Fallout 4 kezdőképernyőjén a jobb sarokban a Bethesda Creation Club hírei/reklámjai virítanak, amik érthető módon zavarják azokat, akik szórakozni akarnak. Ezeket a reklámokat elégelte meg az InAComaDial999 nevű modder, aki elkészítette a "No More Creation Club News" nevet viselő modifikációt, aminek a telepítése után eltűnnek a hirdetések.

A mod hihetetlen népszerűségnek örvend, pillanatok alatt az egyik legkeresettebb találattá lépett elő a NexusMods gyűjtőoldalon. Áruljátok el, ti hogy viszonyultok ehhez a megoldáshoz? Tetszik? Ha igen, miért? Ha nem, miért nem?