A minap jelent meg PS4-re, Xbox One-ra és PC-re is a 2K Sports menetrendszerűen jelentkező pankrátoros játéka, a WWE 2K18, amely egyebek mellett új grafikai motort, az eddigieknél is több WWE és NXT sztárt, valamint egy új játékmóddal, a Road to Glory-val várja a széria rajongóit.