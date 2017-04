A képességek több irányba fejleszthetőek a Predator Skill Treen

Mindegyik fejlesztés újabb jellemzőket nyit meg, amivel halálosabbá válhat Talion

A Middle-earth: Shadow of War augusztus 25-én jelenik meg PC-re, PS4-re és Xbox One-ra

A Middle-earth: Shadow of Warban akár Gyűrűlidércekkel is harcolhatunk, de szerencsére nem kell puszta kézzel nekik mennünk, számtalan képesség (Predator Ability) áll majd a rendelkezésünkre, amikkel elkenhetjük Mordor gonosz fattyainak száját. Sőt eme képességeket továbbfejleszthetjük, így akár csoportosan is megregulázhatjuk az orkokat.