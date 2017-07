A Monolith a minap egy livestream keretében mutatta be a Middle-earth: Shadow of War egyik főküldetését, aminek címe: The Spirit of Carnan. A címszereplő hölgy valójában nem ember, hanem valamiféle entszerű lény, amely szellemével képes mindenféle ocsmány jószágot ráküldeni szegény Talionra.