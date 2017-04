Két hete a Nintendo bejelentette, hogy befejezi az elképesztően sikeres NES Classic Mini gyártását/árusítását. Most Reggie Fils-Aime, a cég amerikai vezetője is megszólalt. Elmondta, hogy eredetileg csak az ünnepek végéig akarták forgalmazni a retrokonzolt, amiből végül is 2,3 millió egységet szállítottak ki a boltokba, ugyanakkor rengetegen nem tudták megvenni a kis gépet, mert állandó készlethiányban szenvedtek az üzletek.