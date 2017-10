A Team Ninja 13 éven át fejlesztett akció-RPG-je idén februárban debütált PS4-en, és egészen eddig meg is maradt a Sony konzolján, most azonban a játék rendezője, Yasuda Fumihiko, bejelentette, hogy hamarosan érkezni fog PC-re is. Pontos dátumot is említett: a programot november 7.-től érdemes majd keresni a Steam áruházában.