A hűvösebb idő közeledtével egy igazi hazai alapművel kedveskedünk aktuális lapszámunk mellett, ami elképesztő látványba és játékélménybe csomagolja a soha meg nem unható egérkattintgatós hentelést, csurig töltve gótikus gőzpunk hangulattal.

Az elmúlt évek talán legnagyobb magyar játékfejlesztői sikere a NeocoreGames rendkívül pozitív kritikákat kapott The Incredible Adventures of Van Helsing-sorozata, amelynek harmadik epizódját kapja most kézbe az olvasó. Az se csüggedjen, aki még nem játszott az előző részekkel (a legelsőt egyébként pótolhatjátok a 2015/08-as PC Guruval), hiszen a trilógia lezárásáról akkoriban azt írtuk: a saját történettel rendelkező záróakkord egy tartalmasabb, bővebb DLC-nek hat, így bárkinek érdemes belevágnia. Persze a hiányzók az első két felvonás alatt ismertetett háttérszálakat nem fogják ismerni, de a széria leglátványosabb etapját kapják, noha a legtartalmasabbnak a második részt tartottuk – garantálható, hogy a kedv meg fog jönni a pótláshoz is.

A helyzet azért sem vészes, mert a 2015-ben kiadott epizód a második részben zajlott polgárháború után játszódik, rövidke történetének alapkonfliktusát pedig az adja, hogy Hetedik Fogoly nevű régi barátunk ellenünk fordul, és inváziót indítana a birodalom, Borgovia ellen, ezt nekünk kell megakadályoznunk. Aki teljesen Helsing-szűz lenne, annak dióhéjban annyit kell tudnia, hogy egy rendkívül hangulatos, felülnézetes hack and slash RPG-t kapunk, amit bár lehetne a Diablo-klón jelzővel illetni, rászolgál arra, hogy ez ne legyen ráhúzható. A cím ellenére nem Drakula ősi nemezise, hanem fia bőrébe bújunk, aki családi örökségként hűen harcol az emberiség életét megkeserítő szörnyek, démonok és más teremtmények ellen. Az egész univerzum alapja a mágia és a technológia egyvelege, a technomágiához ezenfelül hozzáadódik egy csöpp szláv mitológia is, és már kész is a frissítően látványos, fogaskerekes kultúrmix – épp ez különbözteti meg a többi hasonló címtől.

Gőzmágus legyek, vagy csavarhúzós vadász? Míg az első részben nem választhattunk kasztot, a választék a harmadik részre hat mesterségre duzzadt, ami növeli az újrajátszás esélyét is, hiszen nem lehet nem kipróbálni mindet. Választhatjuk az Umbralist, Bounty Hunter, Phlogistoneer, Constructor, Elementalist és Protector karaktereket, ezek közt mindenki megtalálja a jól bevált sémákat (távolsági harcos, tank, mágus), persze mindegyiküket megbolondították valamilyen steampunkos egyediséggel. A második részben istápolt karakterünket sajna nem vihetjük tovább (amennyiben van), és a maximális szintkorlát a 30-as. Ezenkívül a játékban természetesen minden olyan dolog megvan, amivel egy kattintgatós-hentelős RPG-ben szívesen szöszölünk: felszereléseket rakhatunk össze, és rengeteg lehetőségünk van erősíteni karakterünket az esszenciákkal, tekercsekkel, felszerelésekkel. Külön érdekesség, hogy a sorozat ezen részében már elhagyták az élet- és manatöltő italokat, azok maguktól regenerálódnak, ezzel számolnunk kell. A játék egyik jól eltalált sajátossága a Düh-rendszer, ami az első résztől fogva jelen van. Ennek lényege, hogy mindegyik alapképzettséghez tartozik három kiegészítő lehetőség, melyeket további pontok leosztásával szerezhetünk meg, ezekkel fokozhatjuk az adott támadás hatékonyságát. Erre szükség is lesz, mivel a Helsing-kalandok alapvető jellemzője, hogy tömegesen zúdulnak ránk a rosszarcúak. A csapat sokszor elég vegyes, a vérünkre ácsingózó bandák többféle ellenségből verbuválódnak össze, vannak köztük kicsik, nagyok, gyorsabbak és kíméletlenebbek egyaránt, éppen ezért praktikus területre ható, több ellenfelet sebző támadásokat alkalmazni, ugyanis szinte sosem fogunk magányos harcosokkal találkozni – de éppen ez adja az élvezetet, unatkozni egy pillanatig nem lehet.

És belemerül a mélytintába Művészeti téren a sorozat legkiforrottabb és fantáziadúsabb darabjáról van szó, amelyet áthat a játék univerzumában Mélytintának nevezett erő. Lebegő szigetek, üvegből épült kastély, Fagyvölgy és más csodás helyszínek várnak ránk, amik ünnepi pompába díszítik a szörnyvadász menetét. Ugyanez érvényes a szörnyek felhozatalára: rohannak majd velünk szembe bohócok, teknősök, pokolszökevények a csúfságok mellett, ezen a téren sok újat tud mutatni a záró etap. Ezen felvonás ráadásul azért is emlékezetes, mert a Helsing mellett harcoló, lepcses szájú Katarina nevű szellemhölgy történetébe a korábbiaknál is mélyebb betekintést kapunk. Kiderül, hogy miként vált a Helsing família szolgájává, emellett egy családi szálnak is tanúi leszünk – a lány jelenlétét természetesen ugyanaz a zseniális humor jellemzi, mint az egész sorozat alatt. Saját karakterünk fejlesztése mellett viszont az ő megszerzett pontjait is el kell osztanunk, ráadásul a viselkedését is részletesen beállíthatjuk: választhatunk, hogy milyen módon harcoljon, ha pedig kérjük, akkor szorgosan felkapkodja a szörnyekből eső tárgyakat, de elküldhetjük akár vásárolni is. Nem mellesleg: a külföldi lapok is a cím egyik legjobb pontjaként emelik ki a hölgyet, már csak miatta is érdemes fejest ugrani a vadászatba, ha szeretjük a csipkelődő, de intelligens humort. És nem maradnak el a sorozat jellegzetes hangulatának szerves részét képező popkulturális utalások sem, amik a geekek szívét különösen megmelengethetik.

Otthon sem pihenhetünk A Helsing-játékok jellegzetessége egy egyedi tower defense minijáték is, amit annyira megszerettek a játékosok, hogy mindegyik etap szerves részévé vált, sőt: a Deathrap nevű standalone játékot is erre a zsánerre húzta fel a Neocore (a 2017/04-es PC Guru teljes játéka). Kalandozás közben néha hazahívnak minket egy bázisvédő küldetésre, amikor is föld alatti erődünket kell megvédeni válogatott szörnyűségek hullámától, de még mielőtt megtörténne a baj, okosan lerakhatunk különféle csapdákat, majd ezek közt sasszézva karakterünkkel is aktívan kivesszük részünket a harcból. Titkos Rejtek néven futó menedékhelyünket fejleszthetjük NPC-kkel, árusokkal, képezhetünk katonákat, akiket küldetésekre indíthatunk különféle jutalmakért. Egy kényelmes tempóban nyolc óra alatt kijátszható főküldetés a jussunk, de érdemes a már fentebb is említett látvány és a sorozatban megszokott easter eggek miatt alaposan körbenézni, és nekiveselkedni a mellékszálaknak, amelyekkel kitolhatjuk az említett időintervallumot egy becsületesebb 12 órára is. A főszál végigjátszása után pedig fejest ugorhatunk a Scenario módba, ahol több apró küldetéssel üthetjük el az időt, és ezeket szintén jópofa történetük miatt érdemes megnézni szólóban, vagy akár másodmagunkkal. Emellett megmérettethetjük magunkat négyjátékos online kooperatív módban, vagy nyolcas PVP-ben, tehát semmi okunk nem lehet a panaszra.

KÓDBEVÁLTÁS A tartalomjegyzéknél lévő matricán található matricára nyomtatott kódsorokat nem a Steamen kell felhasználni, hanem a PC Guru Online kódbeváltó oldalán. Ehhez mindössze egy ingyenes regisztrációra van szükség, majd a belépést követően el kell navigálni a kódbeváltás oldalra, ott be kell ütni matricán található kódot, az eredmény pedig egy Steam-kód lesz, amit már beválthattok a Valve áruházában. A matricán található kódot csak egyszer lehet felhasználni, de összesen tízszer lehet megpróbálni a beváltást, így ha elgépelsz egy karaktert, akkor sem kell félned, nem fog eltűnni a teljes játékod. Ha mind a tíz alkalommal hibás kódot adsz meg, a rendszer 24 órára letiltja a kódbeváltás funkciót, úgyhogy csakóvatosan! Ha problémát okozna a kódbeváltás, olvasd el a Kódbeváltás tudástárunkat a PC Guru Online-on!