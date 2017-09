Lorne Lanning, az Oddworld Inhabitants társalapítója is jelen volt az EGX 2017 rendezvényén, ahol sokat mesélt az Abe's Oddysee és Exoddus fejlesztéséről, az eredeti tervekről. Annak idején öt részesnek képzelték a sorozatot, de a kiadó és az idő meváltoztatta az eredeti terveket, és más irányba terelődött a játéksorozat, majd teljesen vakvágányra futott. Az Oddworld: New 'n' Tasty sikerét látva azonban rájöttek, hogy a közönség nyitott a folytatásra – így indulhatott meg az Oddworld: Soulstrorm fejlesztése.

A Soulstormmal újramelegítenék a kvintológia ötletét, és második részként szolgál majd a sorozatban, szívből reméljük, hogy jól sikerül és tényleges véget érhet a történet. A játék ott veszi fel a fonalat, ahol a New 'n' Tasty letette: a RuptureFarms romokban, de ha azt hittétek, hogy Molluck volt a legfőbb főgonosz, nagyobbat nem is tévedhettetek volna. Neki is vannak befektetői, akik nem örülnek a kis kékeszöld (zöldeskék?) lény vezette lázadásnak.

Mielőtt azonban eljutnánk odáig, egy másik vállalattal gyűlik meg a bajunk, akik a Mudokonok csontjából és könnyeiből főzik a Soustorm Brew-t, a rendkívül addiktív és számos mellékhatással rendelkező italt. Alig léptek meg a RuptureFarmsról, máris csapdába esnek a kifőzdében - a teszteléseket persze kispajtásainkon végzik, és ezt nem hagyhatjuk annyiban. Ezúttal 301 ki és megmenteni való Mudokon és komplex tárgykészítés is vár ránk. Játékmenetet ugyan nem láthattunk, de egy rövid, sötét hangulatú videót láthattunk a prezentáció során.

A megjelenés eredetileg idén lett volna esedékes, de jelen állás szerint 2018-ra várható.