2017. november 14-én jelenik meg az Outcast: Second Contact

A fejlesztők ennek örömére egy újabb trailert is kiadtak

Célegyenesbe ért az Appeal Studio által fejlesztett Outcast: Second Contact. A mára már klasszikussá vált Outcast teljes remake-je már korábban is adott magáról életjeleket, emlékezzünk csak például a felfedezést bemutató tartalmas videóra, most viszont egy konkrét megjelenési dátumot is kaptunk hozzá, amely kellemesen közel van. A játék ugyanis 2017. november 14-én kerül majd a boltokba, ami akárhogy is nézzük, mindössze bő két hét.