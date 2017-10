A Paris Games Week idén sem marad el, a Sony pedig készül az eseményre, saját elő-prezentációval. Hétfőn lesz a Sony showja, amit természetesen élő streamen is követni lehet majd, hétfőn este hattól magyar idő szerint. A japán cég állítja, hogy az E3-on nem lőtték el miinden puskaporukat, sőt az igazi meglepetések csak most jönnek (na meg a decemberi PlayStation Experience-en).

Az ígéretek szerint 21 játék frissítését jelentik be, valamint hét vadonatúj PS4 és PS VR játékról rántják le a leplet. A Shadow of the Colossus Remake, a Call of Duty: WWII, vagy Spider-Man ezek szerint csak a kezdet volt, így kíváncsian várjuk, hogy mivel rukkolnak elő a japán cég munkatársai.

Mondjátok el, hogy ti mit szeretnétek látni!