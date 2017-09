Két okból is megdöbbentő ez a szám, egyrészt önmagában is hatalmas, figyelembe véve, hogy augusztus 21-i adatok alapján 8 milliónál járt a játék. Ez mostanra nőtt 10 millióra, ami másrészt azt is jelenti, hogy alig két hét leforgása alatt talált gazdára kétmillió példány, ami már önmagában is elképesztő. Lehet utálni, lehet szeretni, de egy biztos: a játék sikere tagadhatatlan – mi már nem is bocsájtkoznánk jóslásokba, de tippeket elfogadunk: szerintetek meddig tart az őrület? Idén év végéig hány millióig jut el a játék?

10 MILLION SOLD! Never did I think we would reach such a number! Thank you all for your continuing support of the @PUBATTLEGROUNDS team <3