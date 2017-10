A Psychonauts várhatóan 2018 nyarán jelenhet meg

Az alapok már a helyükön vannak, itt az első érdemi bemutató

A Psychonauts 2 idén februárban talált kiadóra és vele együtt egy tekintélyes összeget is biztosítottak a fejlesztéshez, melyre először a közösség bevonásával gyűjtöttek pénzt a Figen. Korábban is láthattunk már belőle részleteket, de azok inkább techdemók voltak, melyek segítségével a játék mechanikáját tesztelték. Most azonban már a lényegi elemek mind a helyükön vannak, meg is leshetünk egy korai változatot, mely bár még korántsem végleges, azért jó képet ad arról, hogy milyen is lesz a Psychonauts 2.