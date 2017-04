Holnap nem csak az Outlast 2 érkezik meg, hanem a Sniper: Ghost Warrior 3 is. Viszont a játék (PlayStation 4-en) nevetségesen sokáig tart minket a töltőképernyő előtt , persze csak akkor, ha nem találunk jobb elfoglaltságot. A Sniper: Ghost Warrior 3 olykor akár öt percig is tölt, ez pedig még úgy sem kevés, hogy manapság is rengeteg ideig képesek betöltődni a videojátékok egyes szakaszai.

Nem csak ahhoz kell majd sok türelem, hogy kivárjuk a célpont megfelelő elhelyezkedését a pontos a lövéshez, hanem ahhoz is, hogy megvárjuk amíg eltűnik a képernyőnkről a játék töltőképernyője. Persze, azért nem mindig tölt ilyen sokáig a játék, de a területtípusok közöti utazgatás, vagy egy mentés főmenüből történő betöltésénél sokszor akár 4 percet és 50 másodpercet is várnunk kell. Az alábbi videóban láthatjátok, hogy ez elég egy Gone Home végigjátszásra, és egy gyors Mario Kart 8 mérkőzésre is.