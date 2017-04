A Sniper: Ghost Warrior 3 nem lett minden hiba nélkül játék. Már az cudar dolog, hogy PS4-en (költői túlzással élve) a Gone Home-ot végigjátszhatjuk, mire betölt a program , de az se semmi, hogy a többjátékos módot majd csak ősz magasságában kapjuk meg . És akkor arról a pár száz bugról meg sem emlékeztem még, ami benne maradt, de ezen most lépjünk túl.

Talán pont ezek miatt a nehézségek miatt döntött úgy a CITY Interactive, hogy engesztelésül mindenki számára ingyenesen elérhetővé teszi a Season Passt, amit azelőtt csak azok kaptak meg bónuszként, akik előrendelték a játékot PC-re és PS4-re. A Sony és a Microsoft konzolján bárki letöltheti a PS Store-ról vagy az Xbox Live-ról a csomagot, még a játék sem kell hozzá. PC-n viszont szükség van az alap Sniper: Ghost Warrior 3-ra, ha a Steamen el akarjuk érni a Season Passt.

Apropó, az alapjáték már nem vásárolható meg, azt leváltotta a Sniper: Ghost Warrior 3 Season Pass Edition. A csomagban két egyjátékos küldetést (The Escape of Lydia, The Sabotage), két többjátékos térképet, egy terepjárót, egy McMillan TAC-338A mesterlövészpuskát és egy íjat találtok.