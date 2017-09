Egy nem túl rég közzétett blogbejegyzés szerint a díjnyertes The Chinese Room fejlesztőcsapata innentől kezdve takaréklángon megy majd tovább. A stúdió legtöbb munkatársától megválik, a jelenleg futó projektjeiken, a The 13th Interioron és a Little Orpheuson, már csak három ember dolgozik. Hogy emiatt a lépés miatt pontosan mennyit fognak késni a fent említett címek, az egyelőre nem ismert.

Mindenképp szomorú hír ez, hiszen a The Chinese Roomnak olyan nagyszerű játékokat köszönhetünk, mint a Dear Esther vagy az Everybody’s Gone to the Rapture. A stúdió társalapítója, Dan Pinchbeck, egyrészt saját egészségügyi problémájával, másrészt pedig anyagi nehézségekkel magyarázta a döntést. Pinchbeck elmondása szerint a legújabb játékuk, a So Let Us Melt, fejlesztése közben döntöttek úgy, hogy feloszlatják a csapatot, bár rögtön utána le is szögezi, hogy ez nem a vég, csak némi szünet.