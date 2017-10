A South Park többszöri halasztás után végre megjelenik , és ahogy az lenni szokott, ez is megkapja a kötelező szezonbérletet, aminek első letölthető tartalmát idén decemberben szórja ki az Ubisoft. Ennek a neve Danger Deck, és egy erős harci kihívást fog a játékhoz adni, méghozzá Doctor Timothy veszély-bázisán. A kihívást teljesítők egyedi kosztümöket és tárgyakat kapnak majd.

A "From Dusk till Casa Bonita" és a "Bring the Crunch" a történetet fogja bővíteni, az elsőnél egy démont kell levadászni Coonnal és Mysterionnal együtt. A harmadik DLC tartalma, története egyelőre ismeretlen, de az biztos, hogy mindkét, a történetet kiegészítő letölthető jóság a jövő év folyamán jelenik meg, és hogy politikailag ugyanolyan inkorrekt lesz, mint az eddigi South Park epizódok mindegyike. Szerencsére lesz ingyenes tartalom is azoknak, akik kifizetik a 30 dolláros árat.

Ez perkeket, kosztümöket fog adni a játékosoknak (október 17), illetve Törcsi játékbeli tippeket október 24-től. Három nap múlva boltokba kerül az új South Park kaland, és ezzel együtt a Season Pass is, ami a Gold, a Gold Steelcase, és a Collector"s Gold Edition tulajdonosainak amúgy is jár.

Ti felkészültetek a szuperhős-létre?