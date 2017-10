És ennek a játéknak jelentették most be a folytatását PlayStation Paris Games Week livestream alatt. Bár egyelőre csak PS4-re történt meg a leleplezés, tekintve a Spelunky történelmét, elég meglepő lenne, ha nem jelenne meg a második rész PC-re és Xbox One-ra is. Ezen felül sajnos semmit sem tudunk, mert csipán egy trailert mutattak meg, de abból legalább az kiderült, hogy Spelunker (az első rész kalandora) ezúttal gyerek lesz, szóval afféle eredettörténetet kapunk.