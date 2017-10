Miközben a Star Cirtizen játékosok még mindig az Alpha 3.0 megjelenésére várnak, amit a Roberts Space Industries eredetileg auguztusra ígért, az űrszimulátort fejlesztő csapat közzétett egy videót, ami kellően hosszú és tartalmas. Szó van benne a használható dolgokról, illetve a szeptember elején történt vezetői értekezletbe is beleleshetünk, amiben szó esik a régóta ígért újabb frissítésről is, aminek premierjét erre a hónapra datálják a készítők (remélhetőleg ki is kerül).

Látható a bemutatott anyagból, hogy a fejlesztők azt akarják elérni, hogy minden a legrészletesebb legyen. A pilóták nemcsak egyféleképpen ülhetnek le az űrállomásokon, kismillió mozdulatra lesznek képesek, ezáltal megadva az igazi nagybetűs élményt. A Star Citizen folyamatosan fejlődik, de hogy ebbúl mikor lesz teljes, összefüggő eredmény, azt talán csak Chris Roberts tudja, Vagy még ő sem.