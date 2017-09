Azt már tudjuk, hogy lehetőségünk lesz a 20v20 meccset garantáló Galactic Assault és az űrcsatát prezentáló Starfighter Assault játékmódokba belepillantani, de most további részleteket is megtudtunk egy Reddit-felhasználónak hála.

A Galactic Assaultban a Naboo fővárosa, Theed (ezt láthattuk az E3-on), a Starfighter Assaultban Fondor lesz a helyszín (ezt a Gamescomon mutatták be). Kipróbálható lesz majd a Strike játékmód is, ez Az ébredő Erőben látott Takodana nevű bolygóra kalauzol el minket. E pályákat kipróbálhatjuk offline skirmish módban, osztott képernyőn lokálisan, illetve online kooperatív módban is.

Hősökből a béta idejére ugyanazokat kapjuk meg, mint akiket az EA Playen láthattunk, azaz Rey-t, Darth Mault, Boba Fettet és Han Solót. Járműveket is kipróbálhatunk, a forrás a LAAT/i köztársasági csapatszállítót említette meg, amit a Star Wars Battlefront Scariff DLC-jében látott U-szárnyúhoz hasonlított, vagyis körözni fog a pálya körül, mi meg onnan oszthatjuk a halált.

Persze valószínűleg emellett kipróbálhatjuk a Keselyűdroidot, a naboo-i N-1 vadászgépet, valamint az űrcsatában a korábbi gameplay-videóban látott TIE vadászokat és lázadó gépeket. Emellett a 14-16 GB-ot felemésztő béta felajánlj majd még 5-9 emotot katonánként, illetve kiérdemelhetünk creditet és kártyát is, de ezek elvesznek a béta befejeztével. És az E3 óta a grafika is javult, nem mintha ronda lett volna.