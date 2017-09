Xbox One exkluzív játékon dolgozott az Obsidian Entertainment

A fejlesztés meglehetősen jól haladt, mégis el kellett kaszálniuk a projektet

Feargus Urquhart szerint elsősorban a Microsoft lehetetlen elvárásai miatt nem tudták befejezni a játékot

A Microsoft az Xbox One debütálását egy sor exkluzív játékkal is megtámogatta. Olyan címek jelentek meg ezen a napon, mint a Ryse: Son of Rome, a Dead Rising 3 vagy a Forza Motorsport 5. Egy program azonban hiányzott a listából, méghozzá nem más, mint a Stormlands névre keresztelt online akció-RPG, amit a tervek szerint a Witcher harcrendszerére hajazó megoldásokkal is elláttak volna. A játék azóta sem jelent meg, most pedig Feargus Urquhart, a fejlesztésért felelős Obsidian Entertainment vezérigazgatója azt is elmondta, miért történt mindez.