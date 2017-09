A The Evil Within 2 főgonosza egy őrült fotós

De rajta kívül másokkal is meggyűlik majd a bajunk

A tegnapi trailer egy ilyen alakot mutat be

Theodore atya kész újjáformálni a világot

A The Evil Within 2 főgonoszát, Stefano Valentinit már augusztusban leleplezték a készítők, azt azonban tudni lehetett eddig is, hogy nem csak az őrült fotós keseríti majd meg az életünket. Theodore atya már egy korábbi, szeptember eleji trailerben is felbukkant pár képkocka erejéig, az új videóban azonban már övé a főszerep, és bő másfél percig magyarázhat nekünk világnézetéről és céljairól.