Érkezik a The LEGO Ninjago Movie Video Game.

PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch és PC platformokra.

A megjelenés időpontja: szeptember 22.

A The Lego Ninjago Movie a Warner Bros. filmsorozatának legújabb része, és nem kerülhette el a sorsát: játék is lesz belőle. Érkezik PC-re, PlayStation 4-re, Xbox One-ra és még Nintendo Switch-re is. A mozival azonos időben fog megjelenni, egészen pontosan szeptember 22-én, minden platformra. A játékban nyolc olyan főbb helyszínt járhatunk majd be, amik a filmben is szereplenek. Lloyd, Nya, Jay, Kai, Cole, Zane és Wu mester nindzsákat irányíthatjuk majd. Akár a képességeiket is fejleszthetjük majd.