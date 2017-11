Már augusztusban is sejteni lehetett, hogy még idén DLC-t kap a The Surge, most viszont hivatalosan is megerősítették, hogy decemberben érkezik az A Walk in the Park. A kiegészítő, ahogy a neve is mutatja, egy elhagyatott vidámparkba, CREO Worldbe, invitál minket, melyet eredetileg a cég dolgozói számára építettek, azonban mostanra ez is egy halálcsapda lett, tömve elszabadult robotokkal és félelmetes főellenfelekkel.