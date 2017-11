Új DLC-ket kap a This War of Mine

Mindegyiknek önálló története lesz

Az első, a Father’s Promise már elérhető a Steamen

This War of Mine teszt

Az oldalnézetes, nagyon komor túlélő játék, a This War of Mine a háború borzalmait mutatja be kíméletlen őszinteséggel, ennek köszönhetően szinte azonnal sikert aratott a kritikusok és a játékosok körében. Most a fejlesztőcsapat, a 11 Bit Studios sztori alapú DLC-kel szeretné bővíteni sikerjátékát, s az első rész már el is érhető a Steamen.