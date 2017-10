Az elmúlt években, sőt az elmúlt évben is, a Nintendo értéke folyamatosan esett, a Nintendo Switch és a Super Mario Run bemutatása után, sőt a januári Direct prezentáció is ezt eredményezte, amikor a japán vállalat részvényeiért valamivel több, mint 23000 jent adtak. A lejtmenet 2008-ban indult meg, ekkor volt a Nintendo a csúcson (50000 jen/részvény), most pedig, 10 évvel később újra szárnyal a vállalat.

A tajvani üzleti lap, a Digitimes jelentette, hogy rekordmagas áron jegyezték a héten a cég részvényeit: közel 44000 jent adtak a tőzsdén darabjáért, ami megközelítőleg 103 ezer forintnak felel meg. A befektetők nagyon boldogok, az alábbi grafikonon pedig ti is megláthatjátok, hogyan alakult az utóbbi években az árfolyam. Érdekes módon.