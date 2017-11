A Creative Assembly leleplezte a Total War: Rome 2 legújabb kiegészítőjét, mely az Empire Divided címet kapta, és a gyengélkedő Római Birodalom idejébe repíti el a játékosokat. Mint ahogy mi is írtunk róla, a fejlesztők egy ideje már nagyon pedzegették, hogy kiegészítőt kaphat az egyik történelmi játékuk is, egy röpke videóban pedig azt is elárulták, hogy a Total War: Rome 2-ről van szó, melyet a mai napig is sokan nyúznak.