Az Enemy Within első epizódja egész jó értékeléseket kapott, azonban a második résszel ismét csökkent a minőség. Remélhetőleg a november 21-én érkező új epizód, ami a Fractured Mask címet viseli, kijavítja a csorbát: Bruce Wayne/Batman mellett feltűnnek benne a legnagyobb nemezisek is: Joker, Bane, Harley Quinn. Természetesen a fontos mellékszereplők sem hiányozhatnak: Alfred és Jim Gordon is megjelenik az epizódban. A hírhez érkezett egy kötelező trailer is, nézzétek, lássátok, aztán ha megtetszik, játsszatok vele!