Itt az ősz, ezt már az idő sem tagadja, napok óta borús és esős. Szerencsére a játékokkal enyhíthetjük az őszi letargiát, mert azokból bizony akad új szép számmal, sőt az év vége közeledtével jönnek az idei sikerprogramok Game of the Year kiadásai is. Mi pedig nem vagyunk restek ezeket a játékokat bónuszként felkínálni előfizetéseink mellé.

Előfizetési akcióink tehát az ősz beköszöntével újabb konstrukciókkal bővültek. Elérhetővé vált a Destiny 2, az F1 2017, a héten megjelenő Project CARS 2, a jövő hónapban érkező The Evil Within 2, valamint az Overwatch: Game of the Year Edition és a Resident Evil 7: Game of the Year Edition. Sőt a szeptember 30-án megjelenő Esport Magazin is a konstrukció részévé vált, így akár azt is hozzá csaphatjátok a PC Guru előfizetésetekhez.