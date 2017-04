Még decemberben röppentek fel a pletykák, miszerint a Crytek hónapok óta nem fizet a dolgozóinak, majd nem sokkal ezután öt stúdióját be is zárta a cég, köztük a Crytek Hungaryt is. Hazánk fiainak annyi szerencséje azért volt, hogy Leslie Benzies, a “GTA nagypapája” szemet vetett rájuk, és új, titokzatos projektjéhez szervezte be őket. Szintén a szélnek eresztettek közt volt a Crytek Black Sea is, akikről egy darabig úgy tűnt függetlenként folytatják, végül a Creative Assembly olvasztotta be őket.