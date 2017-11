Quake. Az egyik csupa nagybetűs játék, amivel tojáshéjjal a fenekemen játszottam, a mai napig betéve tudom a pályákat, és azóta is évente-kétévente előveszem egy végigjátszásra. Ez volt az a sorozat, amelyik gyorsan megnyert, de hamar el is vesztett, a Quake 2 sci-fi környezete nem vonzott be, hamar túltettem magam a Strogg invázión és gyorsan el is felejtettem. Így aztán ódzkodva álltam a Quake 3 Arena előtt 1999 telén, de hamar rákaptam az küzdelmek ízére, és amikor már azt gondoltam, hogy mekkora király vagyok, megérkezett az internet hozzám is, és vele együtt a pofáraesés. A botok gyalázása után átéreztem azt, amit az MI érezhetett volna, ha ember lett volna...

Aztán verítékben úszva, sok óra után végül csak elérkezik az a pillanat, amikor a gyalázatos 7-21 K/D szépen lassan eltolódik, és végre nem csak a ládák nyitogatásában ér sikerélmény. A 0.3-as arányból 1.0 lesz, majd átszakad egy fal és végre felkerülök a dobogóra, először csak a harmadik fokra, majd a másodikra, végül már nem csak csapatjátékban, másokra támaszkodva, hanem a kaotikus Deathmatch mezején is megállom a helyem és a meccsen belüli első helyet is sikerül megcsípni párszor. Ez a tanulási folyamat aztán újraindul egy újabb karakterrel, ami még egy lapáttal rátesz a Quake Champions amúgy is addiktív játékmenetére.

Na, nem mintha nem számítottam volna rá, sőt. Pontosan tudtam, hogy ez lesz, mert ugyanez volt 2004 környékén, mikor a Dawn of War-nak estem neki; és ugyanez volt, amikor a Left 4 Dead 2 eljutott hozzám valamikor 2010 vége fele és a kooperatív részre ráunva belekóstoltam a Versus játékmódba. Most újra átélhetem azt amit akkor: az első pár meccs sztoikus nyugalommal vagy kínomban magamon röhögéssel keretezett megalázó vereségei után most már hamar felszökik az adrenalinszintem és a bemelegítés egy perce alatt izzadó tenyérrel és remegő kézzel fokozatosan feszülök rá a monitorra, megszűnik a külvilág és csak a játék létezik.

És mégis mozog

Bár még csak korai hozzáférésben van és néha (főleg meccsek végén) összeomlik a játék, azt kell mondjam, alapvetően kiforrt a játékmenet és a koncepció. A jelenleg elérhető tucatnyi karakter közül bárki megtalálja a kedvére valót, szinte mindegyikük más mozgást vagy taktikát igényel: Anarki a levegőben is simán manőverezik, a Doom Slayer dupla ugrásra képes, a Quake első részének Ranger-e teleportálni tud, Nyx a falról is ugorhat még egyet, Slash guggolva is könnyedén siklik, Scalebearer pusztító rohamra képes, Clutch villámgyorsan elmozdulhat oldalra, Visor oldalvást ugrálva is gyorsulhat, Sorlag ugrás közben is irányt válthat; a sorból kilógó, taktikusabb bajnokok közül B.J. regenerálhatja életereje egy részét Galena pedig gyógyító-sebző totemet tehet le. Emellett mindegyikük még plusz egy aktiválható képességgel is rendelkezik, de ez ne tévesszen meg senkit: a Quake Champions ettől még nem lesz "hero shooter" (avagy Overwatch koppintás), hanem annak egy elemét ötvözi az arénaharcokkal.

A hangsúly ezúttal is a fegyverek megfelelő kezelésén, a pályák ismeretén, a jó helyzetfelismerésen és (a közhiedelemmel ellentétben csak kisebb mértékben) a reflexeken van. A játékegyensúly rendben van, ahogy a játékosszám is - és itt ne a Steam adataiból induljunk ki, ugyanis sokan játszanak a Bethesda launcherén keresztül is. Ritkán fordult elő, hogy két percet kellett várnom meccsre, az átlag egy perc körül van. Ráadásul a Quake Champions remekül optimalizált: egy négy éves processzoron és egy jobb videokártyán lazán hozza a 100 képkockát másodpercenként, nem hiába, az id Tech 6 itt is kitesz magáért. Mielőtt azt gondolnátok, hogy ez túlzás és PC-s idiotizmus, azt kell mondjam egyáltalán nem az: a játék gyorsasága és a szükséges precizitás megköveteli a monitor képfrissítésének maximális kihasználását, kényelmes ráhagyással és teret hagyva a jövő rendszereinek.