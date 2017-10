Most hétvégén zajlott le a Dreamhack Denver Quake Champions bajnoksága, melyen a többi versenyző mellett egy fiatal magyar tehetség is megmérettette magát. Birgány „Raisy” Adrián már korábban is ért el szép eredményeket ebben a játékban, most azonban meg sem állt, amíg egészen a dobogó legfelső fokáig nem jutott.