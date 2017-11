Kezdjük mindjárt a borítónkat díszítő Assassin's Creed Originsszel a sort, mely játék három éves fejlesztés gyümölcseként igyekszik új színt vinni a kissé megfáradt sorozatba. Aztán ott van a sok-sok esztendeje várt South Park: The Fractured but Whole is, mely az Obsidian által készített első South Park-szerepjátékot folytatja, ezúttal a Ubisoft belsős csapata révén -- cikkünkből kiderül, hogy milyen eredménnyel. Olvashattok továbbá a The Evil Within 2-ről, a sokak által Messiásként várt ELEX című akció-RPG-ről, de leteszteltük a Sony év végi sikervárományosát, a Gran Turismo Sportot, valamint a Nintendo karácsonyi húzásának szánt Super Mario Odyssey-t is. És akkor még nem beszéltünk a Wolfenstein 2: The New Colossusról, a Dungeons 3-ról, a PC-s Destiny 2-ről...

Utóbbi játékról nemcsak részletes tesztet közlünk, de egy részletes tippcsokrot is, amely a kezdő játékosoknak segít eligazodni a Destiny 2 egyébként elég tartalmas világában. Aztán, ha már az extra tartalmak szóba kerültek: megünnepeljük a GTA-sorozat 20. születésnapját, bevezetésre kerül a World of Tanks rovat, folytatódik a Playerunknown's Battleground cikksorozat, valamint ismét olvashattok interjút egy magyar fejlesztővel, bemutatunk egy sor indie- és mobiljátékot, illetve a hardverrovat is tartalmaz meglepetéseket, úgy, mint az utóbbi évek legjobb fejhallgatójának tesztje, vagy a SNES Mini minden részletre kiterjedő kivesézése. A teljes tartalomért katt ide!