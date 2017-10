Miközben a Vermintide 2-re várunk, újabb DLC-vel bővült a Warhammer: The End Times – Vermintide, jelentette be a Fatshark. A Death on the Reik a klasszikus Warhammer RPG kampányára, a The Enemy Withinre épül, aminek 1987-e második felvonása volt a Death on the Reik.