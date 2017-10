Két új résszel bővült Chris videósorozata, az Oktatómód, amiben a World of Warcraft rejtelmeibe avat be titeket. A videók az első lépésektől kezdve vezetnek végig minket eme régi, de máig népszerű MMORPG-n. Szóval, ha most akarsz elmerülni a WoW világában, jobb mankót nem is találhatsz hozzá. A negyedik részben a játék szakmáit ismerhetitek meg, míg az ötödik felvonás a World of Warcraft addonjaiba nyújt betekintést.