A The Witcher: Enhanced Edition 48 árán át ingyenesen beszerezhető.

Windows rendszereken és MacOS-en is játszható.

A játék GOG-os verziójáról van szó.

A The Witcher: Enhanced Edition GOG-os változata most költségmentesen beszerezhető, az ajánlat 48 órán át tart. A játék beszerzéséhez létre kell hoznotok egy Ars fiókot. ITT tudtok regisztrálni, de most kissé túlterhelt a rendszer, így átmenetileg erre most nincs lehetőség, de hamarosan újra lehet majd fiókot regisztrálni. Az Ars fiókkal való bejelentkezés után EZEN az oldalon a narancssárga keretbe helyezett „CLAIM A CODE” feliratra kell kattintanotok.