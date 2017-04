Ahogy arról a minap beszámoltunk , sem a Resident Evil 7, sem a Dead Rising 4 nem teljesítette a Capcom velük szemben támasztott elvárásait, üzleti jelentésükből az is kiderül, mik a terveik az idei év hátralevő részére.

A Resident Evil 7 és a Marvel vs. Capcom Infinite (előbbi még további, utóbbi a rajt utáni hónapokban) két-két millió példányban kell hogy gazdára találjon. Több, mint valószínű, hogy ennek érdekében elcsúsztatták a Resident Evil 7 ingyenes DLC-jének megjelentetését, azzal az indoklással, hogy nem ér fel a magas elvárásokhoz – feltehetően ettől várják az eladások újra szárnyra kapását.

De ami a legérdekesebb, hogy a harmadik negyedévre egy nagyobb cím megjelenését tervezik, melyről azonban semmit sem tudni. Végignézve a portfóliójukon, több jelölt is akad, de a legvalószínűbbek talán egy újabb Monster Hunter és egy Devil May Cry folytatás, de remélhetőleg az idei E3 során lerántják a leplet róla, bármi legyen is az.

Ti mire tippeltek, mivel készülnek? Mit várnátok a legjobban?