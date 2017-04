Bár eleddig úgy volt, hogy a Resident Evil 7: Biohazard első nagyobb DLC-je, a Chris Redfield történetét elmesélő Not a Hero tavasszal megérkezik, ez nem fog bekövetkezni. Az ok egyszerű: nem volt elég jó, hogy megfeleljen az alapjáték által támasztott magas elvárásoknak.

A döntést Nakanisi Kosi direktor, Takeucsi Jun executive producer és Kavata Masacsicka producer hozták meg a fentiek tükrében, méghozzá nem sokkal a DLC elkészülte előtt. Azt is elárulták, hogy az ingyenes Not a Hero mellett egy másik DLC-n is dolgoznak, és a jövőben természetesen mind a kettőt kézhez kapjuk majd. Hogy mikor, az jó kérdés, de azt hiszem, egyikünk sem dől a kardjába, ha úgy kapjuk meg, hogy az felér a Resident Evil 7-hez.