A Resident Evil 7-ből 3,5 millió példány fogyott

Ezzel nem hozta az elvárt szintet, de még így is jól teljesített

Akárcsak a Monster Hunter XX

A Dead Rising 4 viszont minden elképzelést alul múlt

A Capcom meglehetősen optimistán állt a Resident Evil 7: Biohazardhoz, olyannyira, hogy tervük szerint az első üzleti negyedévben 4 millió példányt kívántak eladni belőle. És bár a Resident Evil 7 remek fogadtatásban részesült a kritikusok és a rajongók körében is, ezt az elvárást nem tudta teljesíteni. Persze, azért nem kell a Capcomnak bezárni a boltot, és nem is nyilvánítják üzletileg sikertelennek a játékot, hiszen mindössze 500 ezer példánnyal maradt le, 3,5 milliót így is eladtak belőle. Talán azóta a 4 millió is megvan.