Hasonlóan tett a Take-Two is. A cég jelenleg éppen negatívban van a negyedéves jelentés szerint, de az optimista becslések szerint a pénzügyi év végére bőven behozzák a veszteségeket, hiszen évről-évre 66%-os növekedést produkál a cég a mikrotranzakciós bevételeknek köszönhetően. „A Grand Theft Auto Online az eddigi legjobb negyedéven van túl és az eladások is évről évre nőnek.” -- mondta Strauss Zelnick Take Two főnök az adatok nyilvánosságra hozatala után.

Szörnyen hangozhat, de a helyzet talán nem olyan kilátástalan, mint amilyennek látszik. Igaz, hogy a mikrotranzakziók nagyon mennek a Ubisoftnál, de a digitális játék eladások is felülmúlták a tavalyi évet, köszönhetően az új South Park játéknek és az Assassin’s Creed Originsnek.

A 2018-as pénzügyi év végére - jövő március - a Take-Two nagyjából 63-91 milliárd dolláros nettó árbevétellel számol, valamint 1.74-1.84 milliárdnyi profittal. A Ubisoft profitja az elmúlt két negyedévben majdnem elérte a négyszáz millió dollárt. A cég félév múlva újabb adatok nyilvánossá tételét tervezi, amikor megláthatjuk, hogyan alakulnak a mikrotranzakciós folyamatok.

