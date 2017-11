Az EA több ízben is megnyerte a világ legrosszabb cége díjat, de aztán pár évre a játékosok haragja más irányt vett, legalábbis kevesebb hír született EA termékek körüli botrányról. Idén viszont nem ez a helyzet, két ízben is nagyobb balhé tört ki a kaliforniai kiadó játékai körül.

Ez miképpen fog megtörténni? Jó kérdés, de nyilván nem úgy, hogy arra ők ráfizessenek. Ez viszont érthető, mégis csak egy hatalmas cég, ami pénzből él. Amiben reménykedhetünk, hogy találnak egy arany középutat, amiben az is jól jár, aki nem akar plusz pénzt fizetni, és az is, aki hajlandó fizetni.

És az is vitathatatlan, hogy a Star Wars Battlefront 2-t első körben úgy lőtte be, hogy az bizony a fizetős játékosoknak kedvezzen. 40 órányi játék csak egyetlen hős megszerzéséért úgy, hogy abban a 40 órában te semmi másra nem költesz, az sok. Ha belegondolok, hogy a 2015-ös Battlefront augusztus óta van meg, ebben a pár hónapban pedig mindössze 22 órát öltem a játékba… Eltartana egy darabig, amíg megszerzem Luke Skywalkert pénzköltés nélkül.

A Respawn megvásárlásából még a kutya tudja, mi lesz. Persze Nostradamus sarjai már most magabiztosan kijelentették, hogy a cég tönkremegy és bezár, mert mégis csak az EA vette meg, annál meg az is jobb lett volna, ha a sátán kebelezi be, de én inkább maradok várakozó állásponton. Két Titanfall-lal még nem mondanám, hogy a Respawn a fejlesztők ásza, akikért kár lenne, ha tényleg befuccsolnának. Egyedül talán csak azt sajnálom, hogy Jason West és Vince Zampella tulajdonképpen visszajutottak oda, ahonnan indultak még anno a 2015, Inc színeiben.

Csöpög ám a divatfika

Szóval az EA megérdemli a savazást, van bőségesen vaj a fülük mögött, és én fent csak az idei évet vettem alapul, meg kicsit a Dead Space-t. Bűnlistájuk folytatódik még, de most nem azért pötyögöm ezeket a sorokat, hogy ügyészként felsoroljam azokat. Elvégre ez nem tárgyalás, csak egy magánvélemény. És ha már az, azt is ki merem jelenteni, hogy azért van itt némi trendiség is.

Ugyan nem reprezentatív felmérés alapján állítom, de úgy vettem észre a PC Gurunál és más magazinoknál eltöltött éveim alatt, hogy arányaiban az EA-t sokkal többször szidják olyanért is, amit az Activision vagy a Ubisoft szintén pofátlanul megcsinál. Oké, az Activision megkapja a magáét a Call of Duty miatt, a Ubisoft meg az Assassin’s Creed miatt. De épp ez az, hogy ezeket a kiadókat inkább egy-egy játékért veszik elő, míg az EA-t szinte mindenért.

Lehet nekem volt csak szerencsém, de más kiadóknál elvétve találkozom olyan önjelölt mártírral, aki kijelenti, hogy ő biza semmilyen játékot nem hajlandó venni a cégtől, vagy amit már megvett, azt is törölte. Azt mondjuk nem tudom, hogy ezek a hősök mivel okoznak nagyobb kárt egy kiadónak: azzal hogy nem veszik meg a következő játékot, vagy azzal, hogy törölték a gépről a már kifizetett programot. Valószínűleg még a statisztikát sem rontják.

Szóval az ilyesféle kommentekre gondolok. A „minden Call of Duty sz*r”, vagy az „EA csak fost gyárt” jellegű kijelentésekre, meg a fenti mártírokra, és a többi ilyenre. Ezeket erőteljesen a divatfika kategóriába sorolom, és tapasztalatom alapján az EA-val kapcsolatban szinte bármi képes ilyen fröcsögéseket szülni, még akkor is, ha az valójában nem jogos.

És ahogy látom, arányaiban az EA játékainál fajulnak el a legjobban a dolgok. Például, a Mass Effect Andromeda bugos volt, nem is kicsit, de semmivel sem volt rosszabb állapotban, mint a The Witcher 3: Wild Hunt. És nem a levegőbe beszélek! A Witcher 3-ban konkrétan volt olyan, hogy egy patch után rosszabb lett a játék, mint volt. Azért ahhoz a programhoz sem véletlen adtak ám ki 6-10 GB-os foltokat.

A Witcher 3-ban van olyan küldetés, amit egy bug miatt nem tudtam befejezni, az MEA-ban egy ilyen sincs. A W3-ban volt olyan időszak, amikor Novigrad a szemem láttára épült fel. Vicces volt egy ideig a levegőben ténykedő NPC-ket nézni, hát még a lebegő tetőket és bútorokat. Ilyen sem volt az MEA-ban – cserébe kaptunk eltűnő NPC-t, oké.

Félreértés ne essék, magam is ezerszer jobb játéknak tartom a Wild Huntot, mint az Andromedát, és sokkal jobb, tisztességesebb kiadónak a CD Projektet, mint az EA-t. Csak a kettős mérce zavar. A CD Projektnek mindent megbocsátunk, az EA-nak azt sem, ha levegőt vesz. Az előbbinek minden hibáját szinte azonnal elfelejtjük, az utóbbinál meg ez inkább a jó húzásaira igaz.

Mert azért az EA is letett már pár dolgot az asztalra. Dragon Age, Mass Effect, Dead Space, Battlefield, Sims, FIFA, Medal of Honor, Red Alert, SimCity – csak pár cím, aminek egy vagy több részével tuti jól szórakoztunk, és amik beírták magukat a játéktörténelembe. S most még csak vissza sem tekintettem az EA mind a 35 évére, ami alatt bizony sok remek játékot adott nekünk, de ezek egyetlen rossz üzleti döntés hatására a feledés homályába vesznek, és az EA ellen lehet indítani a keresztes hadjáratot.