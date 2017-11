Ezt a játékbeli fizetőeszközt különféle csomagokban vásárolhatjuk meg (az EA Access tagok 10% kedvezményt kapnak), a legolcsóbb csomag 5 dollár, ebben 500 kristály van, a legdrágább 100 dollár, ebben 12 ezer kristály lapul.

Hogy mi mennyibe kerül a játékban? Nos, a Hero Crate-ek 110, a Starfighter dobozok 120, a Trooper ládák pedig 200 kristályba fájnak. Valaki kiszámolta, hogy ha mindent fel akarunk oldani, akkor hatvanszor kéne 100 dolláros kristálycsomagot vásárolnunk, vagyis a Star Wars Battlefront 2 megvásárlásán túl további 6000 dollárt kellene a játékra költenünk, ami körülbelül 1,6 millió forintot jelent.

Persze minek költsünk, ha játékkal ingyen is megszerezhetünk? Aha, itt is történt némi fejszámolás a játékosok részéről. Darth Vader feloldásához 60 ezer kredit szükséges, s mivel a program a játékidőért, nem pedig a teljesítményért osztja a kreditet (a challengekért járó jutalmakat az illető nem számolta bele), így ez combos 40 órányi lövöldözéssel érhető el úgy, hogy semmilyen Loot Crate-et nem veszünk.

És ez csak egyetlen Villain karakter, hol vannak még a társai, meg a Herók, meg a többi feloldásra váró jóság? Ahhoz, hogy minden hős és gonosz meglegyen, nagyjából 170 órát kell a játékba ölnünk, és ezzel ugye még mindig nem oldottunk fel mindent. Persze, ha élvezetes a játék, simán elüt vele az ember 170 órát, más kérdés, hogy mások pénzért percek alatt eljuthatnak ide. Ezért is vádolják az EA-t azzal, hogy a Star Wars Battlefront 2 a változtatások ellenére még mindig pay-to-win játék.

Az EA reagált az ügyre, és hivatalos közleményükben azt állították, hogy a számokat a nyílt bétateszt alapján lőtték be, azzal a céllal, hogy a játékosokat büszkeség töltse el, ha megszereznek egy különleges karaktert. Ennek ellenére folyamatosan monitorozni fogják a Star Wars Battlefront 2-t, és ha szükségét látják, módosítanak a számokon.

Az EA egyik alkalmazottja, bizonyos Sean ennél kicsit tovább ment Twitteren, és reagált a céget ért kritikákra, amiket természetesen a mikrotranzakció és a Visceral bezárása indukált. Elmondása szerint az EA és támogatói mostanában trendi célpontok. A konstruktív kritikát szívesen fogadja, de az olyan megszólalásokra, mint az „EA szívás”, „a játékaik szemétre valók” vagy „az EA gonosz és tönkreteszi az ipart” szerinte senkinek sincs szüksége.

Végül, de nem utolsó sorban a hétvégén az is kiderült, mire számíthatunk a december 5-én induló, négy héten át tartó The Last Jedi szezonban – merthogy a Star Wars Battlefront 2 is a live service formulát fogja követni, ami időszakos ingyenes tartalmi frissítéseket és hetente változó kihívásokat jelent (kattints a képre és nagyobb lesz).

Mint látható, a szezon második hetében jönnek a Star Wars VIII: Az utolsó Jedikhez köthető tartalmak, úgy mint Finn és Phasma, az új bolygó, Crait, a filmben debütáló újfajta A-szárnyú, de még egy kampánybővítés is érkezik a Resurrection DLC keretében, ami egyben a filmet is felvezeti majd.