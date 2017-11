Sok kritika érte a Star Wars Battlefront 2-t a mikrotranzakciós rendszere miatt

Úgy tűnik, a Star Wars Battlefront 2 alkotói nem csak megértik a kritikát, hanem meg is fogadják, ha a helyzet úgy hozza. A béta után ugyanis sokan megszólták a játékban található mikrotranzakciókat, mondván, pay to win lesz tőlük a program. Az EA meg is ígérte, hogy újra átnézik a fejlődési rendszert, és ennek a felülvizsgálatnak hála a mai nappal az alábbi változtatások léptek életbe: