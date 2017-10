A csapat feladata egyszerű: megbosszulni Sheev Palpatine császár halálát és kitakarítani a lázadó söpredéket a Galaxisból. Úgy tűnik, a történet az endori csatától indul, lesz benne felszíni és űrcsata is, meglátogathatjuk a Naboot és Takodanát, találkozhatunk Luke-kal, Leiával és Maz Kanatával is, és egy villanásra még Kylo Ren kesztyűs keze is megjelent. A Star Wars Battlefront 2 története tehát úgy tűnik, nem csak a Birodalom oldaláról mutatja be A Jedi visszatér utáni eseményeket, de talán több évet is felölel majd.