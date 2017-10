Ha most két ujjunk széthúzásával mutatnánk, hogy milyen hosszú lesz a játék kampánya, akkor talán a legjobb ha diplomatikusan inkább csak annyiban maradunk, hogy nem kellett új mértékegységet bevezetni. Na, nem mintha többet vártunk volna, és nyilvánvaló, hogy a Star Wars Battlefront továbbra is a többjátékos módra koncentrál, valamint azt is könnyen beláthatjuk, hogy ez még mindig több mint amennyi az első részhez járt...