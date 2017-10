Matthews szerint a Star Cardok tagadhatatlanul több lehetőséget biztosítanak egy játékosnak a harcokban, azonban azt is sietett leszögezni, hogy a fejlesztők mindent megtesznek a rendszer minél pontosabb kiegyensúlyozása érdekében. Ami a visszajelzéseket illeti, szavai szerint egyáltalán nem bánják őket, hiszen szeretik a rajongóikat, és bár olyan játékot igyekeznek összehozni, ami mindenkinek tetszik, megértőek a mikrotranzakciók miatt érkező kritikákkal szemben is.

Nemrég zajlott le a Star Wars Battlefront 2 bétatesztje, melynek során igen nagy port kavartak a mikrotranzakciók, ugyanis többen is úgy érezték, hogy a játék ezektől lényegében pay to win lett, azaz igazságtalan előnyhöz jutnak azok, akik hajlandóak némi pénzt fektetni a programba a vételáron felül is. Erre reagált most az EA Move művészeti igazgatója, Chris Matthews egy interjúban, ahol elmondta, megérti a félelmeket.