A Paris Games Weeken nem csak a The Last of Us 2 trailerét mutatták meg, de a Star Wars Battlefront 2 launch trailere is itt mutatkozott be. A november 17-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra érkező játék előzeteséből árad a nagybetű Csillagok háborúja hangulat, ami ezúttal nem csak a klasszikus trilógiát szeretőknek kedvez, de azoknak is, akik az előzményeket és a folytatásokat ugyanúgy szeretik.