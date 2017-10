Ez a trend természetesen feltűnt az internet népének is, és napjainkban már egy csomó YouTube videó, fórumposzt és tweet foglalkozik a témával. Van, aki csak jót röhög a lehetetlen összehasonlításokon, akad azonban egy olyan réteg is, ami meglepő agresszióval kezeli a kérdést. Ők azt mondják, a Dark Souls jelző féktelen osztogatása valójában egy üres frázis puffogtatása, ami a kreativitás teljes hiányára vall, és minél előbb ki kéne irtani, lehetőleg gyökeresen. De vajon tényleg ilyen nagy probléma, hogy mindent a Dark Souls-hoz hasonlítanak?

Kezdjük talán azzal, hogy a Dark Souls-hoz hasonlítgatás nem minden esetben az ördögtől való. Vannak játékok, amik szántszándékkal vagy véletlen, de tényleg hasonlítanak valamennyire a FromSoftware címeire. Gondoljunk csak például a The Surge-re vagy a Lord of the Fallenre! Mindkettőt a német Deck13 készítette, akik felvállaltan rajonganak a japánok munkásságáért, és ezért megpróbálnak az övéikhez hasonló programokat készíteni. Itt tökéletesen megállja a helyét a hasonlat.

És amikor nem

Manapság túlzás nélkül lehet állítani, hogy ha egy játék csak kicsit nehezebb az átlagnál, egyből megkapja a műfaja Dark Souls-a jelzőt. A teljesség igénye nélkül ilyen programnak titulálták többek között a Cupheadet, Shadow of Mordort, a Payday 2-t, az Absolvert, a Crash Bandicoot N. Sane Trilogyt, az Overwtach-t, a Pokemon Go-t, a Zelda: Breath of the Wildot, a Project CARS 2-t vagy épp a Lawbreakerst. Utóbbi kijelentésről amúgy egy remek videó is készült, érdemes a CliffyB mellett ülő fejlesztő arcát figyelni, milyen fejet vág, amikor meghallja a kompetitív FPS-ek Dark Souls-a kifejezést.

Azt hiszem, talán már ebből a rövid felsorolásból is látszik, hogy az utóbbi időben tényleg csak arra nem sütötték rá a Dark Souls jelzőt, amire nem akarták. Így a kifejezés elkopott, mára csak gyakorlatilag annyit jelent, hogy valami nehezebb, mint az átlag. Bár még ezzel a kijelentéssel is bőven lehetne vitatkozni, hiszen az Overwatch vagy a Pokemon Go nem épp hardcore játékként él a legtöbb ember fejében.

Épp ezért a Dark Souls-hoz hasonlítgatás napjainkban nem igazán ad támpontot a játékosnak, hogy mire is kéne számítania. Egy online kompetitív FPS-re? Egy 2D-s platformerre a ’30-as évek rajzfilmeit idéző grafikával? Netán egy versenyjátékra? Ezzel a bizonytalansággal pedig pont az egész hasonlítgatás lényege veszik el, hiszen nem igazán lehet belőni, mire számíthat az ember, amikor elindítja például a verekedős programok majdnem Dark Souls-át, vagy a platformerek világosabb, boldogabb Dark Souls-át.